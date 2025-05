RXD

A fusion of the best capabilities of Bitcoin and Ethereum with unmatched potential for crosschain commerce.

ຊື່RXD

ອັນດັບNo.1641

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ13,339,825,699.639683

ການສະໜອງສູງສຸດ21,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ13,339,825,699.639683

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.6352%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.009244510112063004,2023-04-15

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000154418062569128,2025-03-10

Blockchain ສາທາລະນະRXD

