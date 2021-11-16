ROCO

ROCO is a decentralized GAMEFI platform which provides blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network. Roco developed on AVAX network for using in Roco Finance’s own game ecosystem and partner games. Roco Finance plans to drive the evolution of online gaming with targeted industry focused solutions to help promising gaming projects reach their full potential.

ຊື່ROCO

ອັນດັບNo.2383

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.55%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ17,298,805

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ99,982,729

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ7.983992063494936,2021-11-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.018077765518203774,2025-05-06

Blockchain ສາທາລະນະAVAX_CCHAIN

ແນະນຳROCO is a decentralized GAMEFI platform which provides blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network. Roco developed on AVAX network for using in Roco Finance’s own game ecosystem and partner games. Roco Finance plans to drive the evolution of online gaming with targeted industry focused solutions to help promising gaming projects reach their full potential.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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