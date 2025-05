RICHIE

The RICHIE token is a share of the Richie machine and Richie reward platform. It is a Solana-based token with a 1% buy and sell tax.

ຊື່RICHIE

ອັນດັບNo.1999

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.14%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ29,999,998

ການສະໜອງສູງສຸດ29,999,998

ການສະຫນອງທັງຫມົດ29,999,998

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ1%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.11027823234803452,2025-05-08

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.001831212401764147,2025-05-06

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

