A memecoin with clown elements has NFTs on Solana.

ຊື່RETARDIO

ອັນດັບNo.839

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.30%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ975,671,265

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ999,671,379

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9756%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.24208341891525217,2024-11-07

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.010155685961242984,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ແນະນຳA memecoin with clown elements has NFTs on Solana.

