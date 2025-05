REF

Built on top of a leading edge protocol in NEAR, REF Finance acts as the gateway into the entire eco through its AMM, which provides liquidity and swapping features for all decentralized application launching on NEAR. To do this, REF implements the renowned Rainbow Bridge which seamlessly bridges Ethereum based assets over to NEAR, thus bringing access for an array of DeFi users to lower fees and faster transaction speeds.

ຊື່REF

ອັນດັບNo.1506

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.40%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ38,174,168.1978952

ການສະໜອງສູງສຸດ99,990,506.14259167

ການສະຫນອງທັງຫມົດ99,990,506.14259167

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.3817%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ46.75493886525408,2024-04-22

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.04809368116171408,2023-10-12

Blockchain ສາທາລະນະNEAR

