REF

Built on top of a leading edge protocol in NEAR, REF Finance acts as the gateway into the entire eco through its AMM, which provides liquidity and swapping features for all decentralized application launching on NEAR. To do this, REF implements the renowned Rainbow Bridge which seamlessly bridges Ethereum based assets over to NEAR, thus bringing access for an array of DeFi users to lower fees and faster transaction speeds.

ຊື່REF

ອັນດັບNo.1506

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.40%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ38,174,168.1978952

ການສະໜອງສູງສຸດ99,990,506.14259167

ການສະຫນອງທັງຫມົດ99,990,506.14259167

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.3817%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ46.75493886525408,2024-04-22

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.04809368116171408,2023-10-12

Blockchain ສາທາລະນະNEAR

ແນະນຳBuilt on top of a leading edge protocol in NEAR, REF Finance acts as the gateway into the entire eco through its AMM, which provides liquidity and swapping features for all decentralized application launching on NEAR. To do this, REF implements the renowned Rainbow Bridge which seamlessly bridges Ethereum based assets over to NEAR, thus bringing access for an array of DeFi users to lower fees and faster transaction speeds.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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