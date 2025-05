QUICK

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

ຊື່QUICK

ອັນດັບNo.926

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.84%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ752,432,305.1999454

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ963,173,869.4682719

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2021-06-08 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.2250459349499163,2022-05-05

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.02029450458698196,2025-02-03

Blockchain ສາທາລະນະMATIC

ຂະແໜງການ

