QRL

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

ຊື່QRL

ອັນດັບNo.692

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.04%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ67,937,170

ການສະໜອງສູງສຸດ105,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ78,906,566.95838141

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.647%

ວັນທີອອກ2017-06-24 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.054 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ4.172309875488281,2018-01-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.0408362163245,2020-05-10

Blockchain ສາທາລະນະQRL

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

