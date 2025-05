QKC

The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.

ຊື່QKC

ອັນດັບNo.540

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,05%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ7.125.872.383

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ10.000.000.000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2018-06-05 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0,0198 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ4.88068411,2021-04-25

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00136475646408,2020-03-13

Blockchain ສາທາລະນະQKC

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

