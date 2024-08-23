QGOV

QGOV tokens are the native asset of the Q Protocol and the driving force behind Q’s governance, security, and functionality. As the ultimate owners of the Q system, QGOV token holders benefit from the protocol’s superior economics.

ຊື່QGOV

ອັນດັບNo.1972

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ185,881,193.13422504

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,018,617,984.0704001

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.5011257508831489,2024-08-23

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.004557884422494434,2025-04-11

Blockchain ສາທາລະນະQGOV

ແນະນຳQGOV tokens are the native asset of the Q Protocol and the driving force behind Q’s governance, security, and functionality. As the ultimate owners of the Q system, QGOV token holders benefit from the protocol’s superior economics.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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