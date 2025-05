PXP

PointPay is a new trading platform that provides businesses and individual traders with Low commissions, Multi-Support, Strong Security, and Open API.

ຊື່PXP

ອັນດັບNo.2236

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,44%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ30.000.000

ການສະໜອງສູງສຸດ100.000.000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ100.000.000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.3%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.148950667904,2020-06-02

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.0051718325433586,2023-11-19

Blockchain ສາທາລະນະAVAX_CCHAIN

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

