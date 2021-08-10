PSG

The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

ຊື່PSG

ອັນດັບNo.776

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)225.11%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ9,257,728

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ19,890,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ61.23039646,2021-08-10

ລາຄາຕໍ່າສຸດ1.8061648073892551,2025-02-03

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳThe Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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