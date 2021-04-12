POOLX

Poolz is a swapping protocol that enables startups and project owners to auction their tokens for bootstrapping liquidity. As the blockchain-cryptocurrency community moves closer to absolute decentralization, Poolz empowers innovators in their pre-listing phase, bringing them closer to early-stage investors.

ຊື່POOLX

ອັນດັບNo.1573

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)6.23%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ5,204,752.262

ການສະໜອງສູງສຸດ5,500,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ5,500,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9463%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ55.41120337,2021-04-12

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.031968563727650556,2023-03-31

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳPoolz is a swapping protocol that enables startups and project owners to auction their tokens for bootstrapping liquidity. As the blockchain-cryptocurrency community moves closer to absolute decentralization, Poolz empowers innovators in their pre-listing phase, bringing them closer to early-stage investors.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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