POLC

Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city.

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ190,025,935

ການສະໜອງສູງສຸດ432,525,934.78

ການສະຫນອງທັງຫມົດ432,525,934.78

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.4393%

ວັນທີອອກ2021-04-30 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ2.887279195780182,2021-11-03

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000640293666682071,2025-05-02

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳPolkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city.

ຂະແໜງການ

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