PLANET

$PLANET is on the way to make this planet a better place by having an awesome community of GOATs.

ຊື່PLANET

ອັນດັບNo.2101

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ851,450,000,000

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000,010

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,000,000,000,010

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.8514%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.000133059264969504,2024-02-28

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000000004892663576,2023-05-30

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳ$PLANET is on the way to make this planet a better place by having an awesome community of GOATs.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.