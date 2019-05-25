PCX

ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications.

ຊື່PCX

ອັນດັບNo.2231

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.13%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ12,505,374.7

ການສະໜອງສູງສຸດ21,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ12,505,374.7

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.5954%

ວັນທີອອກ2019-05-25 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ19.7293763557,2020-08-27

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.025468986400567124,2025-04-08

Blockchain ສາທາລະນະPCX

ແນະນຳChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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