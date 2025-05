PBR

PolkaBridge is the first decentralized bridge between the Polkadot platform and other blockchains. PolkaBridge is designed to make it super easy for you to connect with several other blockchains in the cryptocurrency world. PolkaBridge offers; a good way to earn passive income, lower transaction fees than Ethereum, super-fast transaction processes, and many other benefits.

ຊື່PBR

ອັນດັບNo.2738

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ74,938,999.76535138

ການສະໜອງສູງສຸດ100,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ74,938,999.76535138

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.7493%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ11.670012807031583,2021-11-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00078489156350683,2025-03-13

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

