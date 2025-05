PANDA

Panda is an automated market maker (AMM) designed on Solana, which utilises a central limit order book to execute lightning-fast trades, shared liquidity and new features for earning yield.

ຊື່PANDA

ອັນດັບNo.1964

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%0,01

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ807.994.351

ການສະໜອງສູງສຸດ888.888.888

ການສະຫນອງທັງຫມົດ888.875.758

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9089%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.03023126779915948,2024-03-30

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000152185415149597,2024-06-18

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ແນະນຳPanda is an automated market maker (AMM) designed on Solana, which utilises a central limit order book to execute lightning-fast trades, shared liquidity and new features for earning yield.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.