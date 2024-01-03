P3D

Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.

ຊື່P3D

ອັນດັບNo.1937

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ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ784,709,280

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.5022%

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ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.03480650841565348,2024-01-03

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.001425779995600076,2025-03-14

Blockchain ສາທາລະນະP3D

ແນະນຳLayer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.

ຂະແໜງການ

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