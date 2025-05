OX

$OX Coin is the native exchange token of the new gamified derivatives exchange, OX.FUN OX.FUN provides a gamified trading experience, deep liquidity on all popular tokens, and best-in-class exchange tokenomics. $OX Coin is used as the collateral and PNL currency of the exchange.

ຊື່OX

ອັນດັບNo.1643

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%0,01

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ3.283.541.328

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ3.283.541.328

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.03479553190250298,2024-12-05

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000684343351749089,2025-05-19

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

