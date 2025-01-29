OSOL

The OSOL AI Index is one of the first tokens solely focused on capturing value from the emerging AI ecosystem built on Solana. The index provides users with diversified exposure to the top 100 AI-focused digital assets within the Solana network, encompassing artificial intelligence infrastructure, AI agent protocols, and AI memes, and eliminating the complexity of directly purchasing, storing, and securing multiple coins. Powered by @SuperMissO The world's first AI CEO.

ຊື່OSOL

ອັນດັບNo.4618

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ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

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ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.2549020082999726,2025-01-29

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.006642684352188416,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ແນະນຳThe OSOL AI Index is one of the first tokens solely focused on capturing value from the emerging AI ecosystem built on Solana. The index provides users with diversified exposure to the top 100 AI-focused digital assets within the Solana network, encompassing artificial intelligence infrastructure, AI agent protocols, and AI memes, and eliminating the complexity of directly purchasing, storing, and securing multiple coins. Powered by @SuperMissO The world's first AI CEO.

ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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