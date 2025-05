OSAK

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

ຊື່OSAK

ອັນດັບNo.445

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ750,869,738,630,302

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ761,459,789,745,212

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.7508%

ວັນທີອອກ2024-04-23 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.000000434739531381,2024-04-08

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000000000230262745,2023-04-23

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

