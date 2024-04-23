OSAK

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

ຊື່OSAK

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ750,869,738,630,302

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ761,459,789,745,212

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.7508%

ວັນທີອອກ2024-04-23 00:00:00

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Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳBringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

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