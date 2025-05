ORBT

Orbitt is the Solana ecosystem hub, providing a comprehensive suite of tools and services for project creators and investors. We aim to empower users and projects with advanced trading, investment, and development capabilities.

ຊື່ORBT

ອັນດັບNo.1419

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.66%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ14,940,000

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ20,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.6961980787894205,2025-01-19

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.07360660589065522,2024-04-17

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.