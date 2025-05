ONE

Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking.

ຊື່ONE

ອັນດັບNo.247

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.15%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ14,589,071,839.262903

ການສະໜອງສູງສຸດ∞

ການສະຫນອງທັງຫມົດ14,613,896,839.262915

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2019-06-01 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.003175 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.3798319197326405,2021-10-26

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00125670166096,2020-03-13

Blockchain ສາທາລະນະONE

