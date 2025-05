OMG

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

ຊື່OMG

ອັນດັບNo.742

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.82%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ140,245,398.24513277

ການສະໜອງສູງສຸດ140,245,399

ການສະຫນອງທັງຫມົດ140,245,398.24513277

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9999%

ວັນທີອອກ2017-06-27 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.27 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ28.351900100708008,2018-01-08

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.1702379258498374,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

