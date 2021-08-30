OMC

What is omchain? omchain is an EVM compliant PoA blockchain that uses IBFT2 consensus algorithm. The block interval of omchain is 2 seconds and the block gas limit is 50 million. omchain provides the infrastructure for business level needs. ## What is omchain’s native asset? (OMC) omchain’s gas token is named OMC and bridged to ETH/BSC/AVAX networks as ERC-20/BEP-20/ARC-20 tokens. ## How is OMC used? OMC is used for paying transaction fees on the omchain. omchain have the following features; * EVM Compatibility: Proven security, established tech stack, tools, standards and enterprise adoption * Scalability: Always low transaction fees and side chain integrations enable highly scalable blockchain infrastructure for enterprise grade needs. * Security: Audited, open-source software and consensus mechanisms enable secure infrastructure * User Experience: Immediate transaction finality allows real life applications to be integrated with blockchain * Developer Support: Not just the infrastructure but necessary tools required by the blockchain is also provided, such as mobile wallet and blockchain bridge. Interactions with the omchain is done with OMC just like how any other gas token works.

ຊື່OMC

ອັນດັບNo.2449

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ92,808,753

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ249,045,426

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.05323776,2021-08-30

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.001999036547342038,2025-04-03

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳWhat is omchain? omchain is an EVM compliant PoA blockchain that uses IBFT2 consensus algorithm. The block interval of omchain is 2 seconds and the block gas limit is 50 million. omchain provides the infrastructure for business level needs. ## What is omchain’s native asset? (OMC) omchain’s gas token is named OMC and bridged to ETH/BSC/AVAX networks as ERC-20/BEP-20/ARC-20 tokens. ## How is OMC used? OMC is used for paying transaction fees on the omchain. omchain have the following features; * EVM Compatibility: Proven security, established tech stack, tools, standards and enterprise adoption * Scalability: Always low transaction fees and side chain integrations enable highly scalable blockchain infrastructure for enterprise grade needs. * Security: Audited, open-source software and consensus mechanisms enable secure infrastructure * User Experience: Immediate transaction finality allows real life applications to be integrated with blockchain * Developer Support: Not just the infrastructure but necessary tools required by the blockchain is also provided, such as mobile wallet and blockchain bridge. Interactions with the omchain is done with OMC just like how any other gas token works.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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ບໍລິການລູກຄ້າອອນລາຍ
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