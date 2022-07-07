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ອັນດັບNo.1830

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%0,09

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ188.630.573

ການສະໜອງສູງສຸດ1.000.000.000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1.000.000.000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1886%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ5.00400245789222,2022-07-07

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.004312858130636455,2025-03-14

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳOpenLeverage is a permissionless lending margin trading protocol that enables traders or other applications to long or short on any trading pair on DEXs efficiently and securely.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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