OLA

Ola is an Earnings-Enhancing Layer driven by the Bitcoin ecosystem, unlocking the potential of $1.5 trillion in BTC assets with advanced ZK-based data transportation technology. With two core products, Onis and Massive, Ola builds a comprehensive ecosystem where users can take on roles like BitVM challengers, ZK bridge supervisors, ZK verifier nodes, DA samplers, and various monitoring roles. This empowers the Bitcoin ecosystem, allowing users to earn rewards from high-quality BTC projects at an early stage with low entry barriers and increase their earnings as the Ola and BTC networks evolve.

ຊື່OLA

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ການສະໜອງສູງສຸດ0

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ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

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ສູງຕະຫຼອດເວລາ,

ລາຄາຕໍ່າສຸດ,

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳOla is an Earnings-Enhancing Layer driven by the Bitcoin ecosystem, unlocking the potential of $1.5 trillion in BTC assets with advanced ZK-based data transportation technology. With two core products, Onis and Massive, Ola builds a comprehensive ecosystem where users can take on roles like BitVM challengers, ZK bridge supervisors, ZK verifier nodes, DA samplers, and various monitoring roles. This empowers the Bitcoin ecosystem, allowing users to earn rewards from high-quality BTC projects at an early stage with low entry barriers and increase their earnings as the Ola and BTC networks evolve.

ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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