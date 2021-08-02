OKT

OKExChain is an open-source, high-performance decentralized transaction public chain, which aims to promote the implementation of transaction business based on blockchain technology. As an open public chain ecosystem, anyone can run for the OKExChain super node, issue their own digital assets, create their own digital asset trading pairs, and conduct transactions. At the same time, EVM virtual machine technology and OKEx cross-chain gateway will also be introduced. Through OKExChain, the value interoperability, user intercommunication, and scenario application interoperability of the blockchain can be realized simply and efficiently, and finally the co-construction of the ecosystem and the construction of a value-added system are realized.

ຊື່OKT

ອັນດັບNo.3486

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

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ການສະຫນອງທັງຫມົດ11,547,688

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ2021-08-02 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ254.77185968,2021-05-10

ລາຄາຕໍ່າສຸດ4.255228372729651,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະOKT

ແນະນຳOKExChain is an open-source, high-performance decentralized transaction public chain, which aims to promote the implementation of transaction business based on blockchain technology. As an open public chain ecosystem, anyone can run for the OKExChain super node, issue their own digital assets, create their own digital asset trading pairs, and conduct transactions. At the same time, EVM virtual machine technology and OKEx cross-chain gateway will also be introduced. Through OKExChain, the value interoperability, user intercommunication, and scenario application interoperability of the blockchain can be realized simply and efficiently, and finally the co-construction of the ecosystem and the construction of a value-added system are realized.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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