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ຊື່OGGYBSC

ອັນດັບNo.2549

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ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ420,000,000,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

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ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.000000000496370701,2023-05-08

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000000000000137009,2023-04-26

Blockchain ສາທາລະນະBSC

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