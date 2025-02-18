OBT

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

ຊື່OBT

ອັນດັບNo.666

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.83%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ3,100,000,000

ການສະໜອງສູງສຸດ10,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ10,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.31%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.03263069868224823,2025-03-14

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.007565967486990499,2025-02-18

Blockchain ສາທາລະນະARB

ແນະນຳOrbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
ຊອກຫາ
ລາຍການທີ່ມັກ
OBT/USDC
Orbiter Finance
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ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
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ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
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ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (OBT)
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ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDC)
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ຂໍ້ມູນ
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ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
Spot
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ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
OBT/USDC
Orbiter Finance
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ສາຍ 1
ບໍລິການລູກຄ້າອອນລາຍ
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