NULS

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

ຊື່NULS

ອັນດັບNo.1188

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)3.98%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ112,672,286.42879033

ການສະໜອງສູງສຸດ210,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ131,771,259.71292152

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.5365%

ວັນທີອອກ2017-10-26 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.098 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ8.54049015045166,2018-01-10

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.0238252744014919,2025-04-19

Blockchain ສາທາລະນະNULS

ແນະນຳNULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.