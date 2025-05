NTRN

Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub.

ຊື່NTRN

ອັນດັບNo.466

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.73%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ592,173,981.136373

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ999,802,837.339717

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.5921%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.9946665643531243,2024-02-15

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.10115295068189273,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະNTRN

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

