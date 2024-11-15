NS

The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility.

ຊື່NS

ອັນດັບNo.623

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)2.15%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ181,812,510.458333

ການສະໜອງສູງສຸດ500,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ500,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.3636%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.5833504864798207,2024-11-15

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.06997757451302891,2025-02-16

Blockchain ສາທາລະນະSUI

ແນະນຳThe Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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