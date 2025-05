NRK

NORDEK strives to be the most business and consumer-friendly blockchain ecosystem for mainstream adoption of web3 payments.

ຊື່NRK

ອັນດັບNo.2279

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ636,762,888

ການສະໜອງສູງສຸດ2,100,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ2,100,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.3032%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.297396251776661,2023-05-21

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000356160403878966,2024-10-18

Blockchain ສາທາລະນະNRK

