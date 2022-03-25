NPT

NEOPIN is a one-stop, non-custodial CeDeFi protocol for the secure use of crypto with regulatory frameworks while leveraging the benefits of both CeFi and DeFi. NEOPIN offers a range of DeFi services, including staking, swap and yield farming in various cryptocurrencies. In addition, NEOPIN is constantly working on innovative ideas that will allow users to use their assets in a variety of ways, including X2E (P2E, S2E, M2E) and NFT services. Ultimately, based on the stable security protocols and regulated environment, NEOPIN aims to become an open blockchain platform that bridges traditional finance and DeFi protocols for all users.

ຊື່NPT

ອັນດັບNo.907

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.51%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ217,225,613.10000002

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ10.157036358034295,2022-03-25

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.07715359416183147,2025-05-30

Blockchain ສາທາລະນະKLAY

ແນະນຳNEOPIN is a one-stop, non-custodial CeDeFi protocol for the secure use of crypto with regulatory frameworks while leveraging the benefits of both CeFi and DeFi. NEOPIN offers a range of DeFi services, including staking, swap and yield farming in various cryptocurrencies. In addition, NEOPIN is constantly working on innovative ideas that will allow users to use their assets in a variety of ways, including X2E (P2E, S2E, M2E) and NFT services. Ultimately, based on the stable security protocols and regulated environment, NEOPIN aims to become an open blockchain platform that bridges traditional finance and DeFi protocols for all users.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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