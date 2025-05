NPCS

Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.

ຊື່NPCS

ອັນດັບNo.1330

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.03%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ969,714,773

ການສະໜອງສູງສຸດ999,991,308.8

ການສະຫນອງທັງຫມົດ999,991,308.8

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9697%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.039471595460778795,2024-10-17

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.003469106627073559,2024-09-16

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ຂະແໜງການ

