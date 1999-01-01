NIRVANA

Nirvana is a decentralised game publisher built on Ethereum, specifically designed for community-centric games. Utilising blockchain technology, Nirvana establishes an expansive platform ecosystem by connecting points and digital assets from various platforms and games. Nirvana provides an SDK called Virtual Swift, which can be integrated into games or platforms. It enables communication beyond conventional point systems by facilitating the conversion of points into NFTs and operates temporary record servers to minimise risks related to service databases and security. Additionally, it supports easy processing within the integrated wallet system at each stage. Through these diverse components and functionalities, Nirvana enables point NFTization, VANA token exchange and usage, and interaction with various platforms.

ຊື່NIRVANA

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ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ,

ລາຄາຕໍ່າສຸດ,

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳNirvana is a decentralised game publisher built on Ethereum, specifically designed for community-centric games. Utilising blockchain technology, Nirvana establishes an expansive platform ecosystem by connecting points and digital assets from various platforms and games. Nirvana provides an SDK called Virtual Swift, which can be integrated into games or platforms. It enables communication beyond conventional point systems by facilitating the conversion of points into NFTs and operates temporary record servers to minimise risks related to service databases and security. Additionally, it supports easy processing within the integrated wallet system at each stage. Through these diverse components and functionalities, Nirvana enables point NFTization, VANA token exchange and usage, and interaction with various platforms.

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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