NHT

$NHT is an ERC-20 token that will serve as a pathway between Neighbourhoods tools and services and crypto market liquidity. $NHT are used to access tools created by the Neighbourhoods team and developers who contribute to the NH marketplace. These tools make it easy to create scalable, social apps on web 3.0.

ຊື່NHT

ອັນດັບNo.1554

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ7,972,813,374

ການສະໜອງສູງສຸດ99,000,159,725

ການສະຫນອງທັງຫມົດ99,000,159,725

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.0805%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.002559284474086729,2024-09-04

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000125886934050665,2024-01-16

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

