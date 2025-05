NEXA

Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups.

ຊື່NEXA

ອັນດັບNo.1215

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ5,859,620,000,000

ການສະໜອງສູງສຸດ21,000,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ8,078,920,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.279%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.000042155176868025,2023-04-02

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00000083479706052,2025-03-04

Blockchain ສາທາລະນະNEXA

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

