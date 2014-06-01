NEO

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

ຊື່NEO

ອັນດັບNo.126

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ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)60.98%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ70,538,831

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ100,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2014-06-01 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.159 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ196.85299682617188,2018-01-15

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.07228679955005646,2016-10-21

Blockchain ສາທາລະນະNEO

ແນະນຳNEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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