NEBL

Neblio is a distributed, high performance blockchain platform built for Enterprise & Industry 4.0 applications and services.

ຊື່NEBL

ອັນດັບNo.2967

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,03%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ20 939 418,2108114

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ20 939 418,2133114

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ64.87310028076172,2018-01-09

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00092747696753776,2025-04-10

Blockchain ສາທາລະນະNEBL

ແນະນຳNeblio is a distributed, high performance blockchain platform built for Enterprise & Industry 4.0 applications and services.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.