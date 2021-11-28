NABOX

Nabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

ຊື່NABOX

ອັນດັບNo.2232

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ208.614.091.935,19

ການສະໜອງສູງສຸດ1.000.000.000.000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1.000.000.000.000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.2086%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.000375839325844436,2021-11-28

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000001572508954823,2025-04-20

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳNabox is a Cross-chain DeFi wallet with DID capabilities built for Web 3.0. Built on the cross-chain friendly NULS blockchain, Nabox enables seamless transactions and swaps across various chains via NerveNetwork technology. With Nabox, users are able to utilize their digital assets across chains at the click of a button. With this, we hope to be the enabler of high performance blockchains, allowing their closer integration to the Ethereum Layer 2 infrastructure.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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