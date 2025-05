MOZ

Lumoz is the leading Modular Compute Layer & RaaS. Lumoz protocol can provide computing power and verification services for ZK and AI applications on chains with different architectures.

ຊື່MOZ

ອັນດັບNo.1181

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.26%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ1,100,000,000

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ10,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.07964396240618137,2024-12-10

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.005241646325994071,2024-12-08

Blockchain ສາທາລະນະARB

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

