MOOV

dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players.

ຊື່MOOV

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ການສະໜອງສູງສຸດ0

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ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

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ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00066401322455994,2024-04-27

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳdotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players.

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