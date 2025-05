MOODENGETH

Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.

ຊື່MOODENGETH

ອັນດັບNo.1000

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ408,508,097,037

ການສະໜອງສູງສຸດ420,690,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ414,508,097,037

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.971%

ວັນທີອອກ2024-09-16 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.00043553197561278,2024-11-20

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000000058464497807,2024-09-16

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳMoodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.