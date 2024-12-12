MONKY

Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

ຊື່MONKY

ອັນດັບNo.1199

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ8,500,000,000,000

ການສະໜອງສູງສຸດ10,000,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ8,500,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.85%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.000032813184752496,2024-12-12

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ແນະນຳWise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

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