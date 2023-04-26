MONG

The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob.

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ການສະໜອງສູງສຸດ690,000,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ690,000,000,000,000

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Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳThe MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob.

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