MNTL

AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain.

ຊື່MNTL

ອັນດັບNo.1867

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ2,201,544,844.263976

ການສະໜອງສູງສຸດ∞

ການສະຫນອງທັງຫມົດ2,212,012,184.497951

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.2255090879759459,2022-05-10

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000345582348514975,2025-05-01

Blockchain ສາທາລະນະMNTL

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

