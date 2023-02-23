MCOIN

MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project’s main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems.

ຊື່MCOIN

ອັນດັບNo.893

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.13%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ177,000,000

ການສະໜອງສູງສຸດ500,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ500,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.354%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ40.36127143566686,2023-02-23

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000084571521226012,2023-02-23

Blockchain ສາທາລະນະMCOIN

ແນະນຳMCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project’s main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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