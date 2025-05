MCG

MetalCore is a AAA sci-fi MMO developed by a veteran game dev team featuring epic mechs and PvP battles.

ຊື່MCG

ອັນດັບNo.2803

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ383,202,861.15056115

ການສະໜອງສູງສຸດ3,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ383,202,861.15056115

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1277%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.03848081264522048,2024-06-28

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000179332007934709,2025-04-10

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳMetalCore is a AAA sci-fi MMO developed by a veteran game dev team featuring epic mechs and PvP battles.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.